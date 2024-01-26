Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших на СВО не дольше трёх месяцев
- globallookpress.com
Соответствующее поручение дано главой государства по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО.
Уточняется, что кабмину поручено внести в российское законодательство изменения, предусматривающие осуществление выплат членам семей погибших на СВО бойцов в срок, не превышающий трёх месяцев с даты подачи соответствующего заявления.
Поручение должно быть выполнено к 1 апреля 2024 года.
Путин в канун Рождества встретился в резиденции Ново-Огарёво с семьями погибших в СВО героев России. Он провёл обстоятельную беседу с семьями и пригласил их на праздничный ужин.
Президент России заверил их в поддержке со стороны государства и поздравил с Рождеством.