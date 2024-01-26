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Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших на СВО не дольше трёх месяцев

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Президент России Владимир Путин поручил правительству страны перечислять выплаты семьям погибших участников специальной военной операции не дольше трёх месяцев.
Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших на СВО не дольше трёх месяцев
  • globallookpress.com

Соответствующее поручение дано главой государства по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО.

Уточняется, что кабмину поручено внести в российское законодательство изменения, предусматривающие осуществление выплат членам семей погибших на СВО бойцов в срок, не превышающий трёх месяцев с даты подачи соответствующего заявления.

Поручение должно быть выполнено к 1 апреля 2024 года.

Путин в канун Рождества встретился в резиденции Ново-Огарёво с семьями погибших в СВО героев России. Он провёл обстоятельную беседу с семьями и пригласил их на праздничный ужин.

Президент России заверил их в поддержке со стороны государства и поздравил с Рождеством.

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