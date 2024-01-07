Путин заверил семьи погибших героев СВО в поддержке со стороны государства

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с семьями погибших в СВО военнослужащих заверил их в поддержке со стороны государства и поздравил с Рождеством.

Он напомнил, что военные отстаивают интересы страны с оружием в руках даже в праздник.

«Поэтому, во-первых, я хотел бы, чтобы мы вместе с вами все поздравили их с этим праздником. А во-вторых... Хочу вас ещё раз заверить в том, что мы всегда будем рядом с вами», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что эта встреча должна стать ясным сигналом для его коллег в России на всех уровнях власти.

Путин в канун Рождества встретился в резиденции Ново-Огарёво с семьями погибших в СВО Героев России. Он провёл обстоятельную беседу с семьями и пригласил их на праздничный ужин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.