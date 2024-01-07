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Путин встретился в канун Рождества с семьями погибших в ходе СВО военнослужащих

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Президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился в своей резиденции в Подмосковье с семьями военнослужащих, погибших в зоне СВО.

«Путин в канун Рождества встретился в резиденции Ново-Огарёво с семьями погибших в СВО героев России... Детям наших погибших героев в резиденции главы государства организовали краткую экскурсию по конюшне», — приводит слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова РИА Новости.

Он добавил, что Путин провёл обстоятельную беседу с семьями и пригласил их на праздничный ужин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

В этом году к празднованию Рождества в храм доставили икону «Троица» Андрея Рублёва.

RT ведёт прямую трансляцию богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.

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