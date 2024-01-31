WP: Зеленский мотивировал необходимость уволить Залужного «обновлением ситуации»

Владимир Зеленский, заявляя о решении уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, мотивировал данный шаг необходимостью «обновления ситуации».

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, осведомлённого о деталях совещания.

Уточняется, что на совещании 29 января Зеленский отметил, что новый человек «обновит ситуацию на фронте», а кадровые перестановки могут повлиять на союзников, ослабивших в последнее время финансовую поддержку, говорится в статье.

Также, по данным издания, ожидается, что отстранение затронет не только Залужного, но и других высокопоставленных сотрудников Генштаба ВСУ.

Ранее поступала информация, что власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки информации.

По данным FT, Зеленский предлагал Залужному позицию советника по обороне в обмен на заявление об отставке, но тот отказался.