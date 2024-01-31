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В Литве отложили вопрос закрытия русских школ

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Глава Минобразования Литвы Гинтаутас Якштас сообщил, что вопрос о закрытии работающих в стране школ с русским языком отложили.
В Литве отложили вопрос закрытия русских школ
  • РИА Новости

«Закрытие школ с русским языком обучения сейчас не обсуждается, так как в тех самоуправлениях (где они функционируют. — RT) вообще ощущается нехватка школ», — цитирует его ТАСС.

При этом министр отметил, что не отказывается от позиции ведомства, что такие школы должны быть закрыты, так как в них «распространяются настроения нелояльности к Литве».

Вице-мэр Вильнюса Арунас Шилерис ранее заявил, что с сентября 2024 года в городских школах не будут предлагать ученикам изучать русский язык в качестве второго иностранного.

Президент России Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в странах Прибалтики.

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