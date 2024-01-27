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Вице-мэр Вильнюса Шилерис: с сентября в школах будут вытеснять русский язык

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Вице-мэр Вильнюса (Литва) Арунас Шилерис заявил, что с сентября 2024 года в городских школах не будут предлагать ученикам изучать русский язык в качестве второго иностранного.
Вице-мэр Вильнюса Шилерис: с сентября в школах будут вытеснять русский язык
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Его слова приводит телеканал LRT.

«С сентября мы больше не будем предлагать шестиклассникам изучать русский язык как второй иностранный», — заявил Шилерис.

Он добавил, что детям на выбор предложат другие языки, на которых говорят в странах Европейского союза.

Ранее министр образования Литвы Гинтаутас Якштас предложил постепенно отказаться от преподавания на русском языке в общеобразовательных школах.

Президент России Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в странах Прибалтики.

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