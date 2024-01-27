Вице-мэр Вильнюса Шилерис: с сентября в школах будут вытеснять русский язык
- Gettyimages.ru
- © Klaus Vedfelt
Его слова приводит телеканал LRT.
«С сентября мы больше не будем предлагать шестиклассникам изучать русский язык как второй иностранный», — заявил Шилерис.
Он добавил, что детям на выбор предложат другие языки, на которых говорят в странах Европейского союза.
Ранее министр образования Литвы Гинтаутас Якштас предложил постепенно отказаться от преподавания на русском языке в общеобразовательных школах.
Президент России Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в странах Прибалтики.