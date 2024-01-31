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Сальдо: у Зеленского после сбитого ВСУ самолёта Ил-76 нет политического будущего

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Политического будущего у Владимира Зеленского после инцидента со сбитым ВСУ российским Ил-76 в Белгородской области нет.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Он уже теперь навсегда таким количеством крови облил себя, что политикой здесь не пахнет, здесь пахнет каким-то идиотизмом, который даже невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла», — сказал Сальдо.

При этом он подчеркнул, что в Киеве знали, что в самолёте находятся украинские военнопленные.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Ил-76 был поражён в Белгородской области либо французской системой ПВО, либо американским комплексом Patriot.

Ракеты, сбившие самолёт с пленными военными ВСУ, были запущены с украинской территории, подчеркнул президент. Следственный комитет утверждает, что зенитно-ракетное вооружение находилось в селе Липцы Харьковской области.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

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