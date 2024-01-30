У памятника блокадникам в Ереване снова появились венки, жители несут туда цветы

У памятника в Ереване, посвящённого детям блокадного Ленинграда, снова появились венки после того, как мужчина осквернил мемориал, сбросив их на землю. Сейчас местные жители несут к памятнику цветы, пишет РИА Новости.

Во вторник у памятника прошла акция, одна из её организаторов Изабелла Мурадян сообщила, что жители возложат к памятнику 872 цветка, символизирующих 872 дня блокады.

«В битве за Ленинград участвовали 100 тыс. армян и тот, кто осквернил памятник, осквернил и память армянских воинов», — сказала она.

Общественный деятель Тигран Чобанян отметил, что устроивший вандализм мужчина осквернил память и армянских матерей, приютивших сирот из Ленинграда.

«Он осквернил память переживших геноцид армянских матерей, проявивших милосердие», — сказал Чобанян, назвав действие вандала предательством.

Ранее уроженец Еревана, представляющийся в социальных сетях как Самвел Ширинян, устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда. Он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах флага России, сняв свои действия на видео. Глава СК России Александр Бастрыкин после этого поручил завести уголовное дело. По словам местных жителей, гражданин, осквернивший памятник, ранее был замечен в разжигании русофобии.

Следственный комитет Армении также возбудил уголовное дело.