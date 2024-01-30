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В Армении расследуют осквернение памятника блокадному Ленинграду в Ереване

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Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после того, как мужчина осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване.
В Армении расследуют осквернение памятника блокадному Ленинграду в Ереване
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Как заявил пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян, личность предполагаемого злоумышленника установлена, он явится в следственную структуру.

Ранее уроженец Еревана, представляющийся в социальных сетях как Самвел Ширинян, устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда. Он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах флага России, сняв свои действия на видео.

Глава СК России Александр Бастрыкин после этого поручил завести уголовное дело. По словам местных жителей, гражданин, осквернивший памятник, ранее был замечен в разжигании русофобии.

Посольство России в Армении выразило надежду на то, что осквернивший памятник блокадникам Ленинграда и его действия получат правовую оценку со стороны армянских властей.

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