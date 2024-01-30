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СК заведёт дело после осквернения памятника блокадному Ленинграду в Ереване

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.
СК заведёт дело после осквернения памятника блокадному Ленинграду в Ереване
  • Gettyimages.ru
  • © D-Keine

Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.

Отмечается, что, по словам местных жителей, гражданин, осквернивший памятник, ранее был замечен в разжигании русофобии.

Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить дело во взаимодействии с МИД России и установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее уроженец Еревана, представляющийся в социальных сетях как Самвел Ширинян, устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда. Он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах флага России, сняв свои действия на видео.

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