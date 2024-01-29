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Уроженец Еревана осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Армении

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Уроженец Еревана устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда.

Об этом пишет РИА Новости.

Как сказано в материале, мужчина, представляющийся в социальных сетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах флага России, сняв свои действия на видео. При этом он выражает недовольство словами официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Ранее, говоря об этнических чистках в Карабахе, она предложила предоставить заявление какой-либо международной организации, например ООН, свидетельствующие о том, что данные действия действительно были.

Захарова заявляла, что российская сторона отмечает важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах и необходимость надлежащего обеспечения прав этих людей.

Мужчина, устроивший погром у памятника, заявил, что «нет никаких документаций о блокаде Ленинграда».

Правоохранительные органы пока не прокомментировали данный инцидент.

Ранее жителя Крыма приговорили к двум годам лишения свободы условно за осквернение арт-объекта с буквами Z и V.

15 января в Тимашёвске Краснодарского края неизвестные бросили траурный венок в Вечный огонь, что привело к загрязнению звезды мемориала.

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