В Краснодарском крае вандалы сожгли в Вечном огне мемориальный венок
Информация об этом появилась на странице в социальной сети «ВКонтакте» почётного караула (пост №1) города Тимашевска.
«Ночью в Тимашевске вандалы сожгли венок в пламени Вечного огня», — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции проверяют данную информацию и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее на Ставрополье возбудили дело по факту осквернения символов воинской славы.
Также вандалы разбили мемориальную доску, установленную в память о депортации калмыков под Волгоградом.