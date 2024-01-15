В Краснодарском крае вандалы сожгли в Вечном огне мемориальный венок

В Тимашевске Краснодарского края неизвестные бросили траурный венок в Вечный огонь, что привело к загрязнению звезды мемориала.

Информация об этом появилась на странице в социальной сети «ВКонтакте» почётного караула (пост №1) города Тимашевска.

«Ночью в Тимашевске вандалы сожгли венок в пламени Вечного огня», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют данную информацию и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее на Ставрополье возбудили дело по факту осквернения символов воинской славы.

Также вандалы разбили мемориальную доску, установленную в память о депортации калмыков под Волгоградом.