На Ставрополье возбудили дело по факту осквернения символов воинской славы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту осквернения символов воинской славы в Ставропольском крае.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства. Отмечается, что дело возбудили в отношении четырёх молодых людей. По данным следствия, инцидент произошёл 27 декабря в селе Грушевском Александровского муниципального округа. Злоумышленники осквернили памятник «Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей». Ранее сообщалось, что в Саратове девушку оштрафовали на 30 тыс. рублей за плевок в Вечный огонь.