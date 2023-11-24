В Саратове девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей за плевок в Вечный огонь
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное управление СК России в Telegram.
«Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа», — говорится в сообщении.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как двое подростков потушили Вечный огонь в Норильске.
Также суд заключил в СИЗО жителя Ростовской области по подозрению в вандализме в отношении табличек на мемориале памятника «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны».