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В Саратове девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей за плевок в Вечный огонь

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Суд в Саратове оштрафовал на 30 тыс. рублей девушку, снявшую видео с плевками в Вечный огонь.
В Саратове девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей за плевок в Вечный огонь
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное управление СК России в Telegram.

«Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа», — говорится в сообщении.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как двое подростков потушили Вечный огонь в Норильске.

Также суд заключил в СИЗО жителя Ростовской области по подозрению в вандализме в отношении табличек на мемориале памятника «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны».

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