В Саратове девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей за плевок в Вечный огонь

Суд в Саратове оштрафовал на 30 тыс. рублей девушку, снявшую видео с плевками в Вечный огонь.

Об этом сообщает региональное управление СК России в Telegram.

«Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа», — говорится в сообщении.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как двое подростков потушили Вечный огонь в Норильске.

Также суд заключил в СИЗО жителя Ростовской области по подозрению в вандализме в отношении табличек на мемориале памятника «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны».