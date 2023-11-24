В Ростовской области арестован бивший кувалдой памятник «Воинам-освободителям»

Суд заключил в СИЗО жителя Ростовской области по подозрению в вандализме в отношении табличек на мемориале памятника «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны».

РИА Новости

Об этом сообщили в СУ СК по региону. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении в Telegram. Ранее в отношении мужчины возбудили уголовное дело.