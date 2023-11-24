В Ростовской области арестован бивший кувалдой памятник «Воинам-освободителям»
Суд заключил в СИЗО жителя Ростовской области по подозрению в вандализме в отношении табличек на мемориале памятника «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны».
- РИА Новости
Об этом сообщили в СУ СК по региону.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
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