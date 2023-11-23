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Полиция установила личности жаривших хлеб на Вечном огне в Энгельсе

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В региональном отделении МВД заявили, что полицейские установили личности подростков, жаривших хлеб на Вечном огне в центре Энгельса.
Полиция установила личности жаривших хлеб на Вечном огне в Энгельсе
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Установлены личности находящегося в кадре подростка и автора видео. Оба 2009 года рождения... Родители юношей будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП России», — говорится в заявлении.

Уточняется, что административные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. С самими подростками полицейские уже провели профилактическую беседу.

Ранее в Telegram появилось видео, на котором зафиксировано, как подросток поджаривает на Вечном огне кусок хлеба, нанизанный на ветку дерева.

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