Полиция установила личности жаривших хлеб на Вечном огне в Энгельсе

В региональном отделении МВД заявили, что полицейские установили личности подростков, жаривших хлеб на Вечном огне в центре Энгельса.

Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Установлены личности находящегося в кадре подростка и автора видео. Оба 2009 года рождения... Родители юношей будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП России», — говорится в заявлении.

Уточняется, что административные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. С самими подростками полицейские уже провели профилактическую беседу.

Ранее в Telegram появилось видео, на котором зафиксировано, как подросток поджаривает на Вечном огне кусок хлеба, нанизанный на ветку дерева.