СК завёл дело из-за потушенного подростками Вечного огня в Норильске
- РИА Новости
«Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий подростков в Красноярском крае», — говорится в Telegram СК России.
Уточняется, что Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о ходе его расследования.
Ранее сообщалось, что двое подростков потушили Вечный огонь на площади Памяти Героев в Норильске.