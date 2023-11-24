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СК завёл дело из-за потушенного подростками Вечного огня в Норильске

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как двое подростков потушили Вечный огонь в Норильске.
СК завёл дело из-за потушенного подростками Вечного огня в Норильске
  • РИА Новости

«Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий подростков в Красноярском крае», — говорится в Telegram СК России.

Уточняется, что Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о ходе его расследования.

Ранее сообщалось, что двое подростков потушили Вечный огонь на площади Памяти Героев в Норильске.

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