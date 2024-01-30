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Посольство призвало власти Армении оценить осквернение памятника блокадникам

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Посольство России в Армении выразило надежду на то, что осквернивший памятник блокадникам Ленинграда и его действия получат правовую оценку со стороны армянских властей.
Посольство призвало власти Армении оценить осквернение памятника блокадникам
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в Telegram-канале дипмиссии.

«Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника детям блокадного Ленинграда. Подобные действия трудно расценивать иначе как выражение открытого надругательства над памятью жертв этой трагедии и героев, отстоявших город», — отмечается в заявлении.

В посольстве выразили удовлетворение тем, что российскую оценку данного поступка разделяют в армянском обществе, о чём говорит массовое негодование в социальных сетях в отношении совершённых действий.

«Посольство выражает надежду на то, что эти действия получат соответствующую правовую оценку со стороны армянских властей, а задействованные в этой провокации лица будут привлечены к ответственности», — добавляется к сообщению.

Ранее уроженец Еревана, представляющийся в социальных сетях как Самвел Ширинян, устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда. Он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах флага России, сняв свои действия на видео.

Сообщалось, что СК заведёт дело после осквернения памятника блокадному Ленинграду в Ереване.

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