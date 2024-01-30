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Украинские пленные рассказали военкору RT, что пошли на фронт против своей воли

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Признания украинских пленных показывают, зачем Киев призывает к всеобщей мобилизации: ВСУ несут большие потери и деморализованы. Об этом рассказал военкор RT Мурад Газдиев после общения с украинскими военнопленными.
Украинские пленные рассказали военкору RT, что пошли на фронт против своей воли
  • РИА Новости

Все собеседники Газдиева — мобилизованные, которых заставили пойти на службу против воли. Один из украинских военнопленных рассказал, что в армии вовсе не осталось идейных, воюющих за идеи националиста Степана Бандеры.

«Оно никому не надо, это надо заканчивать... Это бессмысленно всё», — сказал мужчина, комментируя боевые действия, которые продолжает Киев.

Другой собеседник сообщил, что потери у ВСУ «большие».

Колумнист издания The Washington Post Ишан Тарур ранее заявил о царящем среди властей киевского режима отчаянии из-за роста международной усталости от конфликта на Украине и нехватки западной помощи и, как следствие, упущенных шансов на победу.

Сам Зеленский признал факт насильственной мобилизации на Украине. Вместе с этим он призвал другие страны предоставить Украине помощь, оружие или деньги для недопущения третьей мировой войны.

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