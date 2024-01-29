Зеленский признал факт насильственной мобилизации на Украине

Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD признал, что на Украине в общественных местах производится насильственная мобилизация.

«Да, есть случаи, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы... Правильно ли это? Абсолютно нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Одессе женщины вытолкали из маршрутки сотрудника территориального центра комплектования, исполняющего функции военкомата, который намеревался раздавать повестки для мобилизации пассажиров.

Депутат Верховной рады Украины Ирина Совсун заявила, что в стране, возможно, будет необходимо провести мобилизацию женщин в ряды украинских войск.