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Зеленский признал факт насильственной мобилизации на Украине

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Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD признал, что на Украине в общественных местах производится насильственная мобилизация.
Зеленский признал факт насильственной мобилизации на Украине
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«Да, есть случаи, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы... Правильно ли это? Абсолютно нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Одессе женщины вытолкали из маршрутки сотрудника территориального центра комплектования, исполняющего функции военкомата, который намеревался раздавать повестки для мобилизации пассажиров.

Депутат Верховной рады Украины Ирина Совсун заявила, что в стране, возможно, будет необходимо провести мобилизацию женщин в ряды украинских войск.

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