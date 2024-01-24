«Думская»: в Одессе сотрудника военкомата с повестками не пускали в маршрутку
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Об этом издание написало в Telegram.
«Одесская маршрутка этим утром. Пассажиры пытались не пустить внутрь сотрудников ТЦК», — говорится в сообщении.
На видео, опубликованном вместе с постом, видно, как мужчина в военной форме пытается зайти в транспорт, однако женщины заслоняют ему вход. Одна из пассажирок при этом спросила, действительно ли он собирается воевать с женщинами, а другая посоветовала ему самому отправиться на фронт.
Ранее в Одессе на видео попал момент, как женщина отбила своего спутника у пытавшихся его забрать военкомов, которые приехали ловить людей на машине скорой помощи.