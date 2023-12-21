В Одессе женщина отбила спутника у приехавших на скорой помощи военкомов
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Видео инцидента распространилось в соцсетях.
Женщина схватилась за поручень микроавтобуса и не отпускала его даже во время движения. Её пытались вытолкнуть, но она начала кричать.
В итоге, по имеющимся данным, военкомы запаниковали и отпустили обоих.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что военные попросили его о дополнительной мобилизации на Украине.
5 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсетях призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт.