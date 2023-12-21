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В Одессе женщина отбила спутника у приехавших на скорой помощи военкомов

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В Одессе на видео попал момент, как женщина отбила своего спутника у пытавшихся его забрать военкомов, которые приехали ловить людей на машине скорой помощи.
В Одессе женщина отбила спутника у приехавших на скорой помощи военкомов
  • Gettyimages.ru

Видео инцидента распространилось в соцсетях.

Женщина схватилась за поручень микроавтобуса и не отпускала его даже во время движения. Её пытались вытолкнуть, но она начала кричать.

В итоге, по имеющимся данным, военкомы запаниковали и отпустили обоих.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что военные попросили его о дополнительной мобилизации на Украине.

5 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсетях призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт.

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