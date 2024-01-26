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Украинский депутат Совсун выступила за мобилизацию женщин в ВСУ

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Депутат Верховной рады Украины Ирина Совсун заявила, что в стране, возможно, будет необходимо провести мобилизацию женщин в ряды украинских войск.
Украинский депутат Совсун выступила за мобилизацию женщин в ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Keystone Press Agency

В эфире телеканала 5.ua. она отметила, что в конституции Украины всё население страны должно принимать участие в защите государства, и подобная обязанность прописана для всех. Депутат подчеркнула, что в конституции не говорится, что только мужчины должны вставать на защиту страны.

«Моя позиция такова, если это необходимо для нужд государства и если мы говорим, что без этого не вытягиваем, вот никак не вытягиваем без женщин, то, очевидно, и с точки зрения обеспечения справедливости — нужно мобилизовать», — добавила Совсун, слова которой приводит РИА Новости.

В конце декабря она заявила, что кризис на Украине может усугубиться настолько, что потребуется мобилизация женщин.

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