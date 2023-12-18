Депутат Рады: на Украине может дойти до мобилизации женщин
Украинский парламентарий не исключила, что до этого может дойти. По словам Совсун, если это будет необходимо для обороны — значит, соответствующий вопрос будет вынесен на обсуждение.
«Должно быть заявление... мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин», — цитирует депутата УНИАН.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что уклоняющихся от мобилизации украинцев будут ограничивать в правах.