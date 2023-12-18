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Депутат Рады: на Украине может дойти до мобилизации женщин

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Кризис на Украине может усугубиться настолько, что ситуация потребует непопулярных решений. В том числе мобилизации женщин, сообщила депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун.

Украинский парламентарий не исключила, что до этого может дойти. По словам Совсун, если это будет необходимо для обороны — значит, соответствующий вопрос будет вынесен на обсуждение.

«Должно быть заявление... мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин», — цитирует депутата УНИАН.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что уклоняющихся от мобилизации украинцев будут ограничивать в правах.

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