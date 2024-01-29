Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD призвал другие страны предоставить Украине помощь, оружие или деньги для недопущения третьей мировой войны.

«Можно и геополитически, и финансово остановить Россию с этой войной. Не допустить... глобальной миграции, третьей мировой войны», — цитирует его РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что страна очень зависима от военной поддержки со стороны стран ЕС и США. По его словам, «очень комфортно находиться в других странах» и говорить, что Украина защищает общие ценности.

«Но отдают жизни только украинцы... Очень важно, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. В ином случае эта война придёт в другие страны», — добавил он.

Колумнист издания The Washington Post Ишан Тарур ранее заявил о царящем среди властей киевского режима отчаянии из-за роста международной усталости от конфликта на Украине и нехватки западной помощи и, как следствие, упущенных шансов на победу.

Сам Зеленский признал факт насильственной мобилизации на Украине.