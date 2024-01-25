Нарышкин: Запад, проигрывая на Украине, устроит провокации против России

Вероятность того, что Запад, терпящий поражение на Украине, устроит новые антироссийские провокации, очень высока.

Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Сегодня, когда Запад терпит поражение на территории Украины, вероятность проведения самых разных провокаций очень высока», — сказал глава СВР.

При этом он отметил, что такие провокации не будут иметь долгого эффекта, поскольку «сегодня ложь вскрывают быстро».

Ранее Нарышкин заявил, что Запад ведёт информационную войну для оправдания агрессии против России.

Также он отметил, что Россия не откажется от целей СВО, несмотря на вбросы Запада.

Кроме того, по словам Нарышкина, на Западе устали от Украины и не верят в победу над Россией.