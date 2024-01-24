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Сенатор Джабаров назвал Украину государством-террористом

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Полина Полетаева
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сообщение о том, что украинские СМИ массово удаляют материалы о том, что упавший в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит украинскими силами ПВО.
Сенатор Джабаров назвал Украину государством-террористом
  • РИА Новости

По словам сенатора, СМИ публиковали заявления о причастности к крушению ВСУ, «не понимая, что натворили» военные.

«Они стали удалять (материалы в СМИ. — RT), потому что до них дошло, что они совершили тяжкое преступление против человечности и, самое главное, против своего же народа... Они обрадовались, что сбили «объект», а потом до них дошёл весь ужас произошедшего. Потому что теперь очень трудно будет оправдаться Украине на любых международных площадках за то, что они натворили в Белгородской области», — считает Джабаров.

Он отметил, что Украина «по сути является государством-террористом».

«Можно спокойно начинать процедуру международного признания Украины как государства-террориста. Очень трудно оправдать то, что они совершили в Донецке на рынке в воскресенье. Очень трудно оправдать то, что они совершили сегодня... Это чистый теракт, за который надо будет отвечать», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик призвал начать процедуру признания Украины государством-террористом после катастрофы Ил-76.

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