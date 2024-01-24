В Госдуме призвали признать Украину страной-террористом после катастрофы Ил-76

Депутат Госдумы Дмитрий Белик призвал начать процедуру признания Украины государством-террористом после катастрофы Ил-76.

По его мнению, ВСУ несут ответственность за сбитие самолёта с украинскими же военнопленными и Украина в связи с этим заслужила статус государства-террориста.

«Считаю, что нам пора начать процедуру признания Украины государством-террористом», — сказал Белик РИА Новости.

Он также отметил, что произошедшее не просто одиночный теракт — это суть государственной политики Украины.

«Они уничтожают своё мирное население, они уничтожают своих пленных, которые хотели вернуться в свои семьи, и, вполне возможно, рассказать неприглядную для официального Киева правду, как с ними обращались, какая обстановка в российской армии и российском государстве. Украина подтвердила, что ей пора называться государством-террористом», — добавил он.

Ранее украинские СМИ стали массово удалять материалы о том, что упавший в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными был якобы сбит украинскими силами ПВО.

Также сообщалось, что к месту падения самолёта Ил-76 в Белгородской области направилась комиссия ВКС.