Глава Чада выразил соболезнования в связи с падением Ил-76 в Белгородской области
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«Я слышал о крушении самолёта, и я хотел бы от своего имени и от имени своего народа выразить искренние соболезнования в связи с гибелью российских солдат», — сказал Деби.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все, кто находился на борту упавшего в Корочанском районе транспортного самолёта, погибли.
Местный житель Евгений Бакало рассказал RT, что обстановка в Белгороде после падения самолёта Ил-76 в районе села Яблоново остаётся спокойной.