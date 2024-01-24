Глава Чада выразил соболезнования в связи с падением Ил-76 в Белгородской области

Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ил-76 в Белгородской области.

«Я слышал о крушении самолёта, и я хотел бы от своего имени и от имени своего народа выразить искренние соболезнования в связи с гибелью российских солдат», — сказал Деби.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все, кто находился на борту упавшего в Корочанском районе транспортного самолёта, погибли.

Местный житель Евгений Бакало рассказал RT, что обстановка в Белгороде после падения самолёта Ил-76 в районе села Яблоново остаётся спокойной.