Глава Белгородской области: все находившиеся на борту упавшего Ил-76 погибли
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По его словам, борт упал в поле недалеко от населённого пункта.
«Все находящиеся на борту погибли», — написал он в своём Telegram-канале.
Гладков отметил, что место крушения самолёта оцеплено, на месте находятся оперативные службы. Проводятся следственные мероприятия.
Минобороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 были 65 пленных военных ВСУ.
Также на борту были шесть членов экипажа самолёта и трое сопровождающих.
К месту падения самолёта Ил-76 в Белгородской области направилась комиссия ВКС.