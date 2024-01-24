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Глава Белгородской области: все находившиеся на борту упавшего Ил-76 погибли

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все, кто находился на борту упавшего в Корочанском районе транспортного самолёта, погибли.
Глава Белгородской области: все находившиеся на борту упавшего Ил-76 погибли
  • Gettyimages.ru

По его словам, борт упал в поле недалеко от населённого пункта.

«Все находящиеся на борту погибли», — написал он в своём Telegram-канале. 

Гладков отметил, что место крушения самолёта оцеплено, на месте находятся оперативные службы. Проводятся следственные мероприятия.

Минобороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 были 65 пленных военных ВСУ.

Также на борту были шесть членов экипажа самолёта и трое сопровождающих.

К месту падения самолёта Ил-76 в Белгородской области направилась комиссия ВКС.

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