Житель: обстановка в Белгороде после падения самолёта у села Яблоново спокойная
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«Было слышно определённое количество хлопков, но мы уже все привыкли к этим звукам. Периодически включается сирена», — рассказал собеседник RT.
24 января Минобороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 было 65 пленных военных ВСУ.
Также на борту находились шесть членов экипажа самолёта и трое сопровождающих.
К месту падения самолёта Ил-76 в Белгородской области направилась комиссия ВКС.