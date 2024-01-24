Житель: обстановка в Белгороде после падения самолёта у села Яблоново спокойная

Обстановка в Белгороде после падения самолёта Ил-76 в районе села Яблоново остаётся спокойной, сообщил RT местный житель Евгений Бакало.

«Было слышно определённое количество хлопков, но мы уже все привыкли к этим звукам. Периодически включается сирена», — рассказал собеседник RT.

24 января Минобороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 было 65 пленных военных ВСУ.

Также на борту находились шесть членов экипажа самолёта и трое сопровождающих.

К месту падения самолёта Ил-76 в Белгородской области направилась комиссия ВКС.