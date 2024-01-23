«СТРАНА.ua»: получивших паспорт России украинцев лишат гражданства

Внесённый в Верховную раду Украины законопроект о множественном гражданстве предусматривает с некоторыми исключениями, что украинцы, получившие российский паспорт, лишатся украинского гражданства.

«Украинского гражданства лишатся все (за некоторыми исключениями) украинцы, которые получили российский паспорт», — передаёт «СТРАНА.ua».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что вносит в Верховную раду законопроект о введении на Украине института множественного гражданства.

Также президент Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство Российской Федерации иностранцев и лиц без гражданства, которые родились и проживали в Крыму до 18 марта 2014 года.