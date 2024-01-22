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Зеленский заявил о внесении в Раду проекта о множественном гражданстве

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Владимир Зеленский сообщил, что вносит в Верховную раду законопроект о введении на Украине института множественного гражданства.
Зеленский заявил о внесении в Раду проекта о множественном гражданстве
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом он заявил в ходе видеообращения к гражданам.

По его словам, данные изменения в законодательстве позволят иметь украинское гражданство всем этническим украинцам, а также их потомкам из разных государств.

«Конечно, кроме граждан страны-агрессора», — сказал Зеленский.

Также украинское гражданство будут давать иностранным наёмникам, участвующим в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на стороне Вооружённых сил Украины воюет много иностранных наёмников, это постоянно подтверждается.

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