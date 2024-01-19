Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на стороне Вооружённых сил Украины воюет много иностранных наёмников, это постоянно подтверждается.

Как рассказал Песков, вопрос уничтожения французских наёмников в Харькове не становился предметом переговоров между Россией и Францией на высшем уровне.

«То, что со стороны киевского режима воюют много иностранных наёмников, мы заявляли неоднократно, каждый раз снова наше утверждение находит подтверждение»,— подчеркнул он.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

Военкор RT Мурад Газдиев отметил, что гибель 60 иностранных наёмников в Харькове после удара российских войск — это очень крупные потери.