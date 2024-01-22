РИА Новости: оставшиеся в Севастополе корабли ВМС Украины утилизируют

Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины передавать в состав Черноморского флота не будут, они утилизируются.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

«Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать», — передаёт агентство.

При этом отмечается, что процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей.

Также в Крыму назвали чушью слова о размещении нейтрального флота в Чёрном море.

Кроме того, сообщалось, что ВМФ России в 2024 году усилят ракетный корабль «Буря» и подлодка «Кронштадт».