РИА Новости: оставшиеся в Севастополе корабли ВМС Украины утилизируют
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.
«Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать», — передаёт агентство.
При этом отмечается, что процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей.
Также в Крыму назвали чушью слова о размещении нейтрального флота в Чёрном море.
Кроме того, сообщалось, что ВМФ России в 2024 году усилят ракетный корабль «Буря» и подлодка «Кронштадт».