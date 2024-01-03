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ВМФ России в 2024 году усилят ракетный корабль «Буря» и подлодка «Кронштадт»

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Военно-морской флот России в 2024 году усилят в том числе ракетный корабль «Буря» и подлодка «Кронштадт».
ВМФ России в 2024 году усилят ракетный корабль «Буря» и подлодка «Кронштадт»
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

Об этом информирует Минобороны России.

Отмечается, что в этом году продолжится плановое увеличение численности состава ВМФ.

«Одними из первых его боевой строй пополнят малый ракетный корабль «Буря» и подводная лодка «Кронштадт», которые проходили программу испытаний в Балтийском море в 2023 году», — заявили в оборонном ведомстве.

Кроме того, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты получат несколько малых ракетных и патрульных кораблей и морские тральщики.

Также военно-морской флаг будет поднят на атомном подводном ракетном крейсере «Архангельск» проекта «Ясень-М», который предназначен для Северного флота.

В 2024 году спустят на воду атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» проекта «Борей-А». Также будут спущены на воду четвёртый фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Исаков» и корвет проекта 20385 «Проворный».

Кроме того, планируется спустить на воду другие корабли, катера и суда обеспечения, включая малые ракетные корабли проектов 22800 и 21631, морские тральщики проекта 12700, патрульные корабли и большую подлодку проекта 636.3 «Якутск».

В конце декабря президент России Владимир Путин сообщил, что пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов находятся на разных стадиях готовности.

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