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Путин: пять фрегатов и восемь корветов находятся на разных этапах готовности

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Президент России Владимир Путин сообщил, что пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов находятся на разных стадиях готовности.

«Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности — вот сейчас стоят и над ними работают — пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов», — заявил он.

Ранее Путин заявил, что судостроительная отрасль России выходит на ритмичное серийное производство боевых кораблей разных классов.

25 декабря Путин дал разрешение поднять военно-морской флаг на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин».

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