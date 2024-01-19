Парламентарий Трофимов: Запад вынуждает Россию расширить границы проведения СВО

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов высказал мнение, что постоянными угрозами нанесения удара по Крыму страны Запада вынуждают Россию расширить границы проведения специальной военной операции.

Об этом Трофимов заявил в беседе с РИА Новости.

«Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и её северо-восток», — сказал политик.

Он добавил, что Россия будет расширять зону проведения спецоперации с каждой новой поставкой Киеву дальнобойных систем.

Ранее бывший верховный главнокомандующий объединённых сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал европейских чиновников помочь Украине наносить удары по Крыму.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.