Парламентарий Трофимов: Запад вынуждает Россию расширить границы проведения СВО
- РИА Новости
Об этом Трофимов заявил в беседе с РИА Новости.
«Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и её северо-восток», — сказал политик.
Он добавил, что Россия будет расширять зону проведения спецоперации с каждой новой поставкой Киеву дальнобойных систем.
Ранее бывший верховный главнокомандующий объединённых сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал европейских чиновников помочь Украине наносить удары по Крыму.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.