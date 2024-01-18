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Экс-главком сил НАТО в Европе призвал Запад помочь ВСУ атаковать Крым

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Бывший верховный главнокомандующий объединённых сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал европейских чиновников помочь Украине наносить удары по Крыму.
Экс-главком сил НАТО в Европе призвал Запад помочь ВСУ атаковать Крым
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По его словам, удары по Крыму заставят Россию «переосмыслить свою позицию там».

«Бейте по ним всем. Бейте по несколько раз и уничтожайте их по частям», — сказал Бридлав в интервью изданию The Hill.

Ранее замглавы комитета Госсовета полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявлял, что Соединённые Штаты в своих угрозах забывают, что Крым является частью ядерной державы.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

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