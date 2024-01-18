Бывший верховный главнокомандующий объединённых сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал европейских чиновников помочь Украине наносить удары по Крыму.

По его словам, удары по Крыму заставят Россию «переосмыслить свою позицию там».

«Бейте по ним всем. Бейте по несколько раз и уничтожайте их по частям», — сказал Бридлав в интервью изданию The Hill.

Ранее замглавы комитета Госсовета полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявлял, что Соединённые Штаты в своих угрозах забывают, что Крым является частью ядерной державы.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.