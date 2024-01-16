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Путин: ВСУ бьют по площадям, чтобы показать спонсорам возможности «отвечать»

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Российская армия наносит точечные удары по территории Украины, поражая военные объекты, а ВСУ своими атаками на мирное население пытаются показать, что они якобы могут «тоже что-то делать», заявил президент России Владимир Путин.

Военного смысла в ударах ВСУ по городам и площадям нет, подчеркнул глава государства.

«А зачем они это делают? Ответ есть: первое — показать своему народу и спонсорам, которые деньги дают, оружие, боеприпасы, что они в состоянии отвечать на действия России, когда Россия с целью решения одной из главных задач — демилитаризации Украины — наносит точечные удары по военной инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса на всю глубину украинской территории», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что такие удары наносятся высокоточным оружием дальнего радиуса действия.

«Вот они пытаются показать, что они тоже что-то могут сделать», — добавил он, отметив, что ВСУ действуют варварским способом, нанося удары по площадям «неизбирательным оружием» — системами залпового огня.

30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям.

В результате удара погибли 25 человек. Президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом.

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