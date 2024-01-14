Министр цифровой трансформации Украины предложил собирать беспилотники на дому

Вице-премьер Украины Михаил Фёдоров предложил украинцам самим покупать детали и собирать БПЛА на дому.

Как передаёт ТАСС, он призвал жителей страны поучаствовать в проекте по самостоятельной сборке FPV-дронов.

Так, им планируется предоставить доступ к онлайн-лекциям и материалы, которые необходимо приобрести самостоятельно.

Кроме того, участники программы смогут общаться по интернету с лекторами и задавать вопросы инженерам.

Далее собранный аппарат нужно отправить инструкторам, которые после проверки качества передадут его на фронт.

8 января Фёдоров признал, что ВС Украины всё чаще начали использовать FPV-дроны, поскольку украинская армия сталкивается с нехваткой снарядов.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что украинская армия в настоящий момент испытывает нехватку управляемых зенитных ракет.