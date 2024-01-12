Эксперт Меркурис: Зеленский ради власти воскрешает миф о «марше на Крым»

Владимир Зеленский пытается поддерживать миф о возможности захвата российских территорий только ради удержания власти, с этой же целью поддерживается миф о «марше на Крым». Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис.

В эфире YouTube-канала Duran он отметил, что у Зеленского «большие проблемы с точки зрения политической карьеры».

«Если конфликт закончится, если начнутся переговоры, люди придут к нему и скажут: «Если мы теперь ведём переговоры, для чего были все эти сражения? Почему погибло столько людей?» — сказал аналитик.

Зеленскому не нужны дипломатические контакты, подчеркнул он.

«Ему приходится поддерживать в людях надежду на возможность победы. Сейчас он делает это, заново воскрешая миф о предстоящем «великом марше на Крым», — считает Меркурис.

В интервью британскому журналу The Economist Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке.

В Крыму назвали эти заявления популизмом. Там подчеркнули, что Зеленский и его подельники попадут на полуостров только в наручниках и под конвоем.