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В Крыму назвали популизмом заявления Зеленского о планах захвата полуострова

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Замглавы комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом заявления Владимира Зеленского о планируемой военной операции ВСУ по захвату полуострова.
В Крыму назвали популизмом заявления Зеленского о планах захвата полуострова
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит РИА Новости.

«Рассказы о том, что они скоро будут на берегах Крыма, не что иное как очередной популизм», — сказал Шонус.

Он отметил, что Россия способна защитить свои территории. По его словам, военная операция Зеленского закончится для него и украинских боевиков плачевно, не успев даже начаться.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ сосредоточатся на изолировании Крыма в 2024 году.

Бывший морпех американских вооружённых сил Брайан Берлетик заявил, что Украина не сможет добиться изоляции Крыма, так как не сможет уничтожить ни одного порта на полуострове.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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