Бывший морпех американских вооружённых сил Брайан Берлетик заявил, что Украина не сможет добиться изоляции Крыма, так как не сможет уничтожить ни одного порта на полуострове.

Соответствующее заявление Берлетик сделал на своём YouTube-канале New Atlas.

«Они (украинские военные. — RT) не способны вывести из строя даже один из портов, не говоря уже о всех сразу», — сказал бывший американский морпех.

Также он считает одной из проблем, с которой столкнётся Киев, нехватку западных дальнобойных ракет после исчерпания существующих запасов.

По его словам, Франция и Британия не смогут поставить украинской армии дополнительное оружие большой дальности.

Берлетик добавил, что ВСУ используют высокоточное дальнобойное оружие для пиар-акций.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ сосредоточатся на изолировании Крыма в 2024 году.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.