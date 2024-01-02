Бывший морпех США Берлетик: Украина не сможет добиться изоляции Крыма
Соответствующее заявление Берлетик сделал на своём YouTube-канале New Atlas.
«Они (украинские военные. — RT) не способны вывести из строя даже один из портов, не говоря уже о всех сразу», — сказал бывший американский морпех.
Также он считает одной из проблем, с которой столкнётся Киев, нехватку западных дальнобойных ракет после исчерпания существующих запасов.
По его словам, Франция и Британия не смогут поставить украинской армии дополнительное оружие большой дальности.
Берлетик добавил, что ВСУ используют высокоточное дальнобойное оружие для пиар-акций.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ сосредоточатся на изолировании Крыма в 2024 году.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.