В Крыму заявили, что Зеленский попадёт на полуостров только в наручниках

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский и его подельники попадут на полуостров только в наручниках и под конвоем.

Таким образом он отреагировал на заявление главы киевского режима о том, что Крым и Чёрное море будут «центром притяжения» военных усилий Украины.

Константинов напомнил, что в прошлом году украинские власти заявляли о намерении пить кофе на набережной Ялты.

«Мы с вами можем проверить — там ли они сейчас. А вот что они сейчас пьют или нюхают, пока проверить не можем. Но уж точно до ялтинской набережной Зеленский и его подельники смогут добраться только в наручниках и под конвоем», — цитирует депутата РИА Новости.

По мнению Константинова, возможности Зеленского сводятся к тому, чтобы «гадить в Черноморском регионе по-мелкому».

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ сосредоточатся на изолировании Крыма в 2024 году.