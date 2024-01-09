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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: удары ВСУ по Белгороду соответствуют целям Запада

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Попытки украинских войск наносить удары по Белгороду и другим российским городам соответствуют целям, заявленным на Западе, в том числе генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и «другими личностями в Вашингтоне», считает экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: удары ВСУ по Белгороду соответствуют целям Запада
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Цель Украины и Запада в том, чтобы «вызвать панику и хаос в России», сказала она в интервью Флавио фон Вицлебену.

Кнайсль отметила, что из Вашингтона и Брюсселя, а также из Киева всегда раздавались призывы «убить как можно больше русских» и «убивать в любой точке мира».

«В сожалению, в такую картину вписывается нападение на ледовый каток в Белгороде в канун Нового года», — сказала бывший министр.

Как отметили в Кремле, киевский режим не гнушается обстреливать гражданские объекты на территории России кассетными боеприпасами. В Москве подчеркнули, что военные ВС России продолжат делать всё для минимизации опасности обстрелов российских городов.

30 декабря ВСУ атаковали Белгород ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Погибли 25 человек.

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