Песков: военные России сделают всё для минимизации опасности обстрелов с Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обстрелы Белгорода со стороны ВСУ, заявил, что военные ВС России продолжат делать всё для минимизации опасности обстрелов российских городов.

Об этом он сказал в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналистов.

«Наши военные будут и дальше делать всё с тем, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от неё избавиться», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков объяснил, что СВО с этой целью продолжается.

Также он отметил, что киевский режим не гнушается обстреливать гражданские объекты на территории России кассетными боеприпасами.