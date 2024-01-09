Песков: военные России сделают всё для минимизации опасности обстрелов с Украины
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналистов.
«Наши военные будут и дальше делать всё с тем, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от неё избавиться», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков объяснил, что СВО с этой целью продолжается.
Также он отметил, что киевский режим не гнушается обстреливать гражданские объекты на территории России кассетными боеприпасами.