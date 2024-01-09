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Песков: Киев не гнушается ударами по гражданским объектам кассетными бомбами

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Киевский режим не гнушается обстреливать гражданские объекты на территории России кассетными боеприпасами, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: Киев не гнушается ударами по гражданским объектам кассетными бомбами
  • РИА Новости

«Режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города. Подчёркиваю, не по военным объектам, а по центру города, где нет военных объектов», — сказал представитель Кремля, комментируя удары украинской армии по Белгороду.

30 декабря ВСУ атаковали Белгород ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Погибли 25 человек.

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