Пушилин: не стоит испытывать иллюзий, что Запад прекращает помощь Украине
- AP
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Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
«Я бы всё же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что всё уже завершено и вся уже помощь перестала поступать», — сказал глава ДНР.
По мнению собеседника агентства, коллективный Запад намерен затягивать украинский конфликт, насколько это возможно.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Украина не сможет победить Россию в конфликте даже при поддержке со стороны западных стран.