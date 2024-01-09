RT в Telegram
Подпишись

Пушилин: не стоит испытывать иллюзий, что Запад прекращает помощь Украине

Короткая ссылка
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подчеркнул, что не стоит испытывать иллюзий по поводу того, что западные страны прекращают свою помощь Украине.
Пушилин: не стоит испытывать иллюзий, что Запад прекращает помощь Украине
  • AP
  • © Nariman El-Mofty

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Я бы всё же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что всё уже завершено и вся уже помощь перестала поступать», — сказал глава ДНР.

По мнению собеседника агентства, коллективный Запад намерен затягивать украинский конфликт, насколько это возможно.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Украина не сможет победить Россию в конфликте даже при поддержке со стороны западных стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить