Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подчеркнул, что не стоит испытывать иллюзий по поводу того, что западные страны прекращают свою помощь Украине.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Я бы всё же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что всё уже завершено и вся уже помощь перестала поступать», — сказал глава ДНР.

По мнению собеседника агентства, коллективный Запад намерен затягивать украинский конфликт, насколько это возможно.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Украина не сможет победить Россию в конфликте даже при поддержке со стороны западных стран.