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Пушилин: преемники Зеленского будут действовать под диктовку стран Запада

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что фамилии возможных преемников Владимира Зеленского неважны, любой из них будет действовать под диктовку западных стран.
Пушилин: преемники Зеленского будут действовать под диктовку стран Запада
  • РИА Новости

Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

Как отмечала Служба внешней разведки России, возможными преемниками Зеленского могут стать главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный, руководитель главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов, глава офиса Зеленского Андрей Ермак, а также мэр Киева Виталий Кличко.

«Мы слышим фамилии, кто теоретически мог бы пойти по этому пути, но это не важно», — сказал глава ДНР.

Как отметил Пушилин, Украина уже давно утратила свою субъективность, поэтому любой из преемников Зеленского будет делать то, что захочет Запад.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что в западных государствах обсуждают возможность замены Владимира Зеленского на посту главы киевского режима.

По словам директора СВР, среди причин таких обсуждений — несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на фронте, его хамство в общении с Западом, а также кумовство и коррупция на Украине.

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